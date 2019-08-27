"Барселона" открыла статую знаменитого футболиста
27 августа, 2019, 11:58
Испанская "Барселона" почтила память Иоганна Кройффа, открыв статую на Камп Ноу
Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба .
"Барселона" почтила память легендарного Иоганна Кройффа и открыла на стадионе Камп Ноу скульптуру, посвященную футболисту. На открытии статуи присутствовал сын Кройффа - Хорди.
Автор скульптуры - голландец Корри Аммерлан, а высота статуи - 3,5 метра.
Иоганн Кройфф ушел из жизни в 2016 году, в возрасте 68 лет. Знаменитый футболист выступал за каталонцев с 1973-го по 1978-й год, провел 143 матча и забил 48 голов.
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