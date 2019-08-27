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Espreso.tvСпорт"Барселона" открыла статую знаменитого футболиста

"Барселона" открыла статую знаменитого футболиста


фото: fcbarcelona.com
Испанская "Барселона" почтила память Иоганна Кройффа, открыв статую на Камп Ноу

Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба .

"Барселона" почтила память легендарного Иоганна Кройффа и открыла на стадионе Камп Ноу скульптуру, посвященную футболисту. На открытии статуи присутствовал сын Кройффа - Хорди.

Автор скульптуры - голландец Корри Аммерлан, а высота статуи - 3,5 метра.

Иоганн Кройфф ушел из жизни в 2016 году, в возрасте 68 лет. Знаменитый футболист выступал за каталонцев с 1973-го по 1978-й год, провел 143 матча и забил 48 голов.

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