При необходимости перейдем к дедовскому способу голосования, - Стефанчук о проблемах с сенсорной кнопкой

27 августа, 2019, 13:48

В аппарате Верховной Рады заверили, что никаких сбоев в подготовке к голосованию не должно быть

Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде, избранный нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV

"Утром вместе с Дмитрием Разумковым мы общались с работниками аппарата Рады. Они заверили нас, что никаких сбоев в подготовке к голосованию не должно ", - пояснил Стефанчук.

"Конечно, если что-то произойдет, мы перейдем к дедовского способа голосования руками. Мы для этого и создаем счетную комиссию ", - сказал Стефанчук.

Он выразил надежду, что Рада-3 как работала, так и будет работать с технической и юридической точки зрения.

"Я считаю, что первый вопрос, который должна решить новая Верховная Рада, - обеспечить персонификацию лиц, как голосуют. Второе: ввести соответствующую ответственность за неперсонифицированное голосования. И третье: решить вопрос о юридической регламентации такого голосования ", - пояснил он.