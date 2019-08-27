При необходимости перейдем к дедовскому способу голосования, - Стефанчук о проблемах с сенсорной кнопкой
Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде, избранный нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV
"Утром вместе с Дмитрием Разумковым мы общались с работниками аппарата Рады. Они заверили нас, что никаких сбоев в подготовке к голосованию не должно ", - пояснил Стефанчук.
"Конечно, если что-то произойдет, мы перейдем к дедовского способа голосования руками. Мы для этого и создаем счетную комиссию ", - сказал Стефанчук.
Он выразил надежду, что Рада-3 как работала, так и будет работать с технической и юридической точки зрения.
"Я считаю, что первый вопрос, который должна решить новая Верховная Рада, - обеспечить персонификацию лиц, как голосуют. Второе: ввести соответствующую ответственность за неперсонифицированное голосования. И третье: решить вопрос о юридической регламентации такого голосования ", - пояснил он.
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Напомним, ранее представитель президента в Верховной Раде, избран нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте может появиться новая система голосования Рада-4, которая, в отличие от сенсорной кнопки системы Рада-3, будет реагировать не в тепло руки депутата, а на его отпечаток пальца.
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Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в Верховной Раде, чем заблокировали тестирования сенсорной клавиши для голосования , пояснил сегодня на брифинге спикер Рады Андрей Парубий.
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