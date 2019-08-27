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Espreso.tvОбществоПрезидент Всемирного банка раскрыл детали разговора с Зеленским

Президент Всемирного банка раскрыл детали разговора с Зеленским


фото: REUTERS
Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс подтвердил намерение президента Украины Владимира Зеленского провести земельную реформу и демонополизировать экономику и госпредприятия

Об этом Малпасс написал в своем блоге, передает УНИАН .

"На нашей встрече президент Зеленский подтвердил несколько ключевых мероприятий роста: осуществить земельную реформу, разделить права собственности на транзитные активы Нафтогаза, демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также уважать независимость центрального банка", - написал он.

По его словам, Украина должна в полной мере использовать возможности, предоставляемые ее сельскохозяйственным сектором.

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