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Espreso.tvСпортПрезидент украинского клуба раскритиковал УАФ

Президент украинского клуба раскритиковал УАФ


фото: іngulec.com
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, какие премиальные получил его клуб от УАФ за серебро в Кубке Украины

Об этом президент сообщил в эфире клубного youtube-канала.

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк, рассказал как УАФ обошлась с его клубом после сенсационного серебра на прошлогоднем Кубке Украины по футболу.

"Я не вижу смысл играть в этом турнире. В прошлом сезоне мы дошли до финала, и никаких премиальных ни рубля никто не дал - только транспортные средства. Медали дали на память "серебряные", но половина уже до приезда домой пораспадалась. Никакого внимания! Смысл в Кубке что-то делать? ", - признался Поворознюк.

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