Президент украинского клуба раскритиковал УАФ
27 августа, 2019, 16:01
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, какие премиальные получил его клуб от УАФ за серебро в Кубке Украины
Об этом президент сообщил в эфире клубного youtube-канала.
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк, рассказал как УАФ обошлась с его клубом после сенсационного серебра на прошлогоднем Кубке Украины по футболу.
"Я не вижу смысл играть в этом турнире. В прошлом сезоне мы дошли до финала, и никаких премиальных ни рубля никто не дал - только транспортные средства. Медали дали на память "серебряные", но половина уже до приезда домой пораспадалась. Никакого внимания! Смысл в Кубке что-то делать? ", - признался Поворознюк.
- 15 мая в финале Кубка Украины донецкий "Шахтер" разгромил "Ингулец" из поселка Петрово, со счетом 4:0.
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