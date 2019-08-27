Появился трейлер нового сезона "Американской истории ужасов". Видео

27 августа, 2019, 18:59

Телеканал FX опубликовал трейлер девятого сезона "Американской истории ужасов" с подзаголовком "1984"

Главные герои приезжают в летний лагерь, где их начинает преследовать пациент, сбежавший из расположенной неподалеку психиатрической больницы .

Отмечается, что именно он несколько лет назад убил нескольких посетителей этого лагеря.