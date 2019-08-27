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Espreso.tvОбществоПоявился трейлер нового сезона "Американской истории ужасов". Видео

Появился трейлер нового сезона "Американской истории ужасов". Видео

Телеканал FX опубликовал трейлер девятого сезона "Американской истории ужасов" с подзаголовком "1984"

Главные герои приезжают в летний лагерь, где их начинает преследовать пациент, сбежавший из расположенной неподалеку психиатрической больницы .

Отмечается, что именно он несколько лет назад убил нескольких посетителей этого лагеря.

 

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