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Espreso.tvОбществоПарубий заявил, что сегодня передаст Избирательный кодекс на подпись президенту

Парубий заявил, что сегодня передаст Избирательный кодекс на подпись президенту


фото: rada.gov.ua
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что уже сегодня он сможет подписать Избирательный кодекс Украины и передать его на окончательное утверждение президенту

Об этом он сообщил на брифинге, передает Эспрессо.TV .

"Хочу сообщить вам, что аппарат Верховной Рады провел очень системную и очень кропотливую работу, чтобы подготовить его полностью на подпись председателю Комитета. На сегодня, Кодекс полностью готов к подписи", - заявил Парубий.

"Я готов в любую секунду его подписать, мы только ожидаем подписи председателя комитета. Председатель комитета находился в отпуске, сегодня он официально возвращается из отпуска, и я убежден, что председатель комитета безотлагательно подпишет Избирательный кодекс, что позволит мне также его безотлагательно подписать и передать на подпись президенту. То есть я рассчитываю, что уже завтра, в такое время Избирательный кодекс с региональными открытыми списками будет подписан и передан президенту на окончательное утверждение. ", - проинформировал спикер.

PS Во время брифинга Парубий заявил, что получил сообщение, что председатель комитета Руслан Князевич уже подписал Избирательный кодекс, пысля чего спыкер пообыцяв немедленно его пыдписаты ы надыслаты на окончательное утверждение президенту.

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