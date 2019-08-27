27 августа, 2019, 12:12

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что уже сегодня он сможет подписать Избирательный кодекс Украины и передать его на окончательное утверждение президенту

Об этом он сообщил на брифинге, передает Эспрессо.TV .

"Хочу сообщить вам, что аппарат Верховной Рады провел очень системную и очень кропотливую работу, чтобы подготовить его полностью на подпись председателю Комитета. На сегодня, Кодекс полностью готов к подписи", - заявил Парубий.

"Я готов в любую секунду его подписать, мы только ожидаем подписи председателя комитета. Председатель комитета находился в отпуске, сегодня он официально возвращается из отпуска, и я убежден, что председатель комитета безотлагательно подпишет Избирательный кодекс, что позволит мне также его безотлагательно подписать и передать на подпись президенту. То есть я рассчитываю, что уже завтра, в такое время Избирательный кодекс с региональными открытыми списками будет подписан и передан президенту на окончательное утверждение. ", - проинформировал спикер.

PS Во время брифинга Парубий заявил, что получил сообщение, что председатель комитета Руслан Князевич уже подписал Избирательный кодекс, пысля чего спыкер пообыцяв немедленно его пыдписаты ы надыслаты на окончательное утверждение президенту.