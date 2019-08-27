ООН объявила чрезвычайное климатическое состояние на планете
Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите G7 в Биаррице.
По данным Всемирной метеорологической организации, уровень углекислого газа в атмосфере достиг самого высокого показателя за всю историю. Такой уровень был 3,5 миллиона лет назад, когда температура была значительно выше.
Кроме того, июль 2019 стал самым жарким месяцем в истории. В это время в Гренландии растаяло 179 млрд тонн льда.
В то же время в Сибири, на Аляске и в Амазонии горят леса. Это привело к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.
"Все, что происходит - это чрезвычайная климатическая ситуация. Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию до конца века, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45% сократить выбросы парниковых газов до 2030 года ", - заявил Гутерриш.
Он добавил, что странам нужно прилагать больше усилий для преодоления чрезвычайного климатического состояния и бороться с изменениями климата за Парижским соглашением.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень