//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоООН объявила чрезвычайное климатическое состояние на планете

ООН объявила чрезвычайное климатическое состояние на планете


фото: physicsworld
В мире наблюдается чрезвычайная климатическая ситуация: ледники тают, уровень углекислого газа растет, а 2015-2019 годы стали самыми жаркими в истории

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите G7 в Биаррице.

По данным Всемирной метеорологической организации, уровень углекислого газа в атмосфере достиг самого высокого показателя за всю историю. Такой уровень был 3,5 миллиона лет назад, когда температура была значительно выше.

Кроме того, июль 2019 стал самым жарким месяцем в истории. В это время в Гренландии растаяло 179 млрд тонн льда.

В то же время в Сибири, на Аляске и в Амазонии горят леса. Это привело к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

"Все, что происходит - это чрезвычайная климатическая ситуация. Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию до конца века, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45% сократить выбросы парниковых газов до 2030 года ", - заявил Гутерриш.

Он добавил, что странам нужно прилагать больше усилий для преодоления чрезвычайного климатического состояния и бороться с изменениями климата за Парижским соглашением.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 августа, 2019 вторник

26 августа, 2019 понедельник

больше новостей

27 августа, 2019 вторник

26 августа, 2019 понедельник

25 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать