ООН объявила чрезвычайное климатическое состояние на планете

27 августа, 2019, 11:33

В мире наблюдается чрезвычайная климатическая ситуация: ледники тают, уровень углекислого газа растет, а 2015-2019 годы стали самыми жаркими в истории

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите G7 в Биаррице.

По данным Всемирной метеорологической организации, уровень углекислого газа в атмосфере достиг самого высокого показателя за всю историю. Такой уровень был 3,5 миллиона лет назад, когда температура была значительно выше.

Кроме того, июль 2019 стал самым жарким месяцем в истории. В это время в Гренландии растаяло 179 млрд тонн льда.

В то же время в Сибири, на Аляске и в Амазонии горят леса. Это привело к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

"Все, что происходит - это чрезвычайная климатическая ситуация. Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию до конца века, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45% сократить выбросы парниковых газов до 2030 года ", - заявил Гутерриш.

Он добавил, что странам нужно прилагать больше усилий для преодоления чрезвычайного климатического состояния и бороться с изменениями климата за Парижским соглашением.