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Espreso.tvОбществоОккупанты отпустили Бекирова из СИЗО

Оккупанты отпустили Бекирова из СИЗО


фото: rfe
Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова отпустили из СИЗО

Информацию о том, что Бекирова отпустили из СИЗО, подтвердил его адвокат Алексей Ладен, пишут Крим.Реалии .

Центральный районный суд Симферополя постановил изменить ему меру пресечения, переведя под личное обязательство

Бекиров провел в СИЗО 258 дней - с 12 декабря 2018. Его подозревают якобы в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.

 

 

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