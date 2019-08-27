Оккупанты отпустили Бекирова из СИЗО

27 августа, 2019, 12:42

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова отпустили из СИЗО

Информацию о том, что Бекирова отпустили из СИЗО, подтвердил его адвокат Алексей Ладен, пишут Крим.Реалии .

Центральный районный суд Симферополя постановил изменить ему меру пресечения, переведя под личное обязательство

Бекиров провел в СИЗО 258 дней - с 12 декабря 2018. Его подозревают якобы в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.