Оккупанты отпустили Бекирова из СИЗО
27 августа, 2019, 12:42
Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова отпустили из СИЗО
Информацию о том, что Бекирова отпустили из СИЗО, подтвердил его адвокат Алексей Ладен, пишут Крим.Реалии .
Центральный районный суд Симферополя постановил изменить ему меру пресечения, переведя под личное обязательство
Бекиров провел в СИЗО 258 дней - с 12 декабря 2018. Его подозревают якобы в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.
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