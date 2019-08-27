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Espreso.tvОбществоОбмен пленными между Украиной и РФ может состояться уже до конца недели, - адвокат

Обмен пленными между Украиной и РФ может состояться уже до конца недели, - адвокат


фото: УНІАН
Украина и Россия во вторник, 27 августа, восстановят подготовку к обмену заключенными, при этом их возвращение на родину планируется провести до конца недели

Об этом заявил адвокат россиян, находящихся в украинских тюрьмах, Валентин Рыбин, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на росЗМИ.

"Я ожидаю обмена на этой неделе. Точную дату пока сказать не могу. Дело в том, что в Украине с 24 августа выходные. Со вторника восстановится активная работа, и начнутся сдвиги. Так или иначе, вскоре все должно произойти ", - рассказал Рыбин.

Как уточняется, сейчас стороны также решают проблему снятия всех обвинений с лиц, заявленных на обмен. По словам Рыбина, у тех, кто будет в итоге отправлен на родину, не должно повторно возникнуть проблем с законом из-за прежние обвинения.

"Мы занимаемся вопросом процессуальной очистки тех, кто будет проходить через обмен. Это должно произойти. Со вторника процедура подготовки людей к обмену будет продолжена ", - сообщил адвокат россиян.

При этом окончательное решение, сколько людей будет в списках обеих сторон, до сих пор нет. По словам одного из близких к процессу собеседников, "формула 33 на 33, что всплыла в СМИ - условная, поскольку по некоторым людям до сих пор нет ясности".

Рыбин отметил, что объявленные цифры нельзя называть окончательными.

"Это возможная формула. Состав обсуждается в процессе ежедневной работы. Может быть больше, а может и меньше ", - подчеркнул правозащитник.

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