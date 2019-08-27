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Espreso.tvМирНетаньяху обвинил Иран в террористических атаках

Нетаньяху обвинил Иран в террористических атаках


фото: reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в террористических атаках и заявил, что Израиль будет защищаться всеми необходимыми средствами
Об этом сообщает ВВС .

"Иран работает по нескольким направлениям для смертельных нападений на государство Израиль. Израиль и в дальнейшем будет защищать свою безопасность всеми необходимыми средствами", - заявил премьер.

Комментарии Нетаньяху прозвучали после сообщений о бомбардировке иранских целей поддерживаемыми Ираном ополченцами в Сирии, Ираке и Ливане.

Израильские военные редко признают операции в Сирии, но в субботу заявили о нанесении удара по нескольким объектам и предотвращения иранской атаки на Израиль "с использованием беспилотников".

В воскресенье два беспилотники, которые, по словам ливанской армии, были ликвидированы израильтянами, разбились в южном районе Бейрута Дахи, где доминирует Хезболла. Один из беспилотников ударил по зданию, в котором находится медиа-офис Хезболлы, а другой взорвался и разбился неподалеку причинив материальный ущерб.

Группа палестинских боевиков позже заявила, что Израиль также нанес удар по одной из их позиций в долине Бекаа в Ливане. Израиль не подтвердил свою причастность к этим нападениям, но президент Ливана Мишель Аун обвинил Израиль, заявив, что это "похоже на объявление войны".

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