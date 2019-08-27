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Espreso.tvОбществоНардепам в Раде будет помогать чат-бот

Нардепам в Раде будет помогать чат-бот


фото: klichko.org
Для помощи в работе народных депутатов будущей Верховной Рады Украины IX созыва создали электронного помощника - чат бота для парламентариев

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это одна из инициатив по преобразованию бюрократического государства в "государство в смартфоне", доступное и близкое для граждан, нуждающихся", - сказала на пресс-конференции избрана народным депутатом Украины по списку "Слуги народа" Галина Янченко.

Она отметила, что будущие депутаты уже столкнулись с большим количеством различных организационных и бюрократических вопросов. "Предоставление документов, сбор справок, различных бумаг, чтобы зарегистрироваться в ЦИК, в аппарате Верховной Рады, чтобы выяснить, как зарегистрировать и оформить на работу помощников, каким образом осуществляется порядок организации командировок, как записаться в тот или иной комитет или группу дружбы с другой страной", - отметила Янченко.

По ее словам, чтобы помочь будущим депутатам разобраться в этом, и чтобы не создавать "информационный хаос", в "Слуге народа" совместно с партнерами из Украинского института будущего и IT-управлением Верховной Рады выступили с инициативой создать такого электронного помощника для нардепов.

Эксперт по вопросам искусственного интеллекта Украинского института будущего Антон Семенов пояснил, что чат-бот создан, чтобы сокращать депутату время на поиск тех или иных документов, отвечать на множество вопросов, которые содержатся в специализированных базах данных Верховной Рады, справочниках.

"Уже сейчас он может помочь будущему депутату с оформлением его помощников, показать, какие залы доступны для заседаний, какие залы парламента касаются каких комитетов. Бот также может рассказать о законотворческой деятельности, предоставить много полезной информации, связанной с нормативными актами, пленарными заседаниями, заседаниями комитетов, ссылки на государственные реестры, хорошо ориентируется в телефонных справочниках парламента", - рассказал он.

Председатель IT-управление Верховной Рады Украины Алексей Сидоренко считает, что это шаг на пути к цифровой трансформации Верховной Рады.

"Мы его видим прежде всего как гида и проводника по сложным дебрям законодательного процесса, определенного действующим регламентом парламента и нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок работы с документами в Верховной Раде", - отметил он.

Он напомнил также об интегрированной системе "Электронный законопроект", разработанной для всех трех субъектов законодательной инициативы.

"В прошлую пятницу в этой системе зарегистрирован первый в истории Верховной Рады Украины электронный законопроект, заверенный квалифицированной электронной подписью. Его зарегистрировал народный депутат VIII созыва Алексей Мушак. Я думаю, что эта тенденция, после ознакомления с возможностями и функционалом этой системы, будет  набирать обороты ", - надеется Сидоренко.

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