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Espreso.tvОбществоНацбанк несколько ослабил гривну

Нацбанк несколько ослабил гривну

Национальный банк Украины на 27 августа 2019 года повысил официальный курс доллара на две копейки и установил его на уровне 25,06 гривен за доллар

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 августа установлен на таком уровне: 25,06 гривен за 1 доллар.

При этом курс доллара на 23 августа составил 25,04 гривен за 1 доллар

Официальный курс евро на 27 августа установлен на уровне 27,72 гривен за 1 евро.

 

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