НАБУ обнаружило в декларации Гладковского "дыру" в 4,5 млн

27 августа, 2019, 17:20

27 августа НАБУ и САП открыли уголовное внедрения из-за возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским более 4,5 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП начали расследование фактов возможного недекларирования экс-первым заместителем председателя СНБО на сумму более 4,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело возбуждено 27 августа этого года.