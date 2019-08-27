//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНАБУ обнаружило в декларации Гладковского "дыру" в 4,5 млн

НАБУ обнаружило в декларации Гладковского "дыру" в 4,5 млн


фото: ua.news
27 августа НАБУ и САП открыли уголовное внедрения из-за возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским более 4,5 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП начали расследование фактов возможного недекларирования экс-первым заместителем председателя СНБО на сумму более 4,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело возбуждено 27 августа этого года.

  • Напомним, Олега Гладковского уволили с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны в марте этого года после обнародования результатов журналистского расследования о коррупции в оборонной сфере.
  • В расследовании Bihus.info говорится, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с соратниками через фирмы-прокладки, в частности "Оптимумспецдетали", якобы поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам.
  • Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн гривен.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 августа, 2019 вторник

больше новостей

27 августа, 2019 вторник

26 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать