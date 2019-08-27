НАБУ обнаружило в декларации Гладковского "дыру" в 4,5 млн
27 августа, 2019, 17:20
27 августа НАБУ и САП открыли уголовное внедрения из-за возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским более 4,5 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook.
"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП начали расследование фактов возможного недекларирования экс-первым заместителем председателя СНБО на сумму более 4,5 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дело возбуждено 27 августа этого года.
- Напомним, Олега Гладковского уволили с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны в марте этого года после обнародования результатов журналистского расследования о коррупции в оборонной сфере.
- В расследовании Bihus.info говорится, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с соратниками через фирмы-прокладки, в частности "Оптимумспецдетали", якобы поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам.
- Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн гривен.
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