На столичном Печерске женщину ударило дерево. Фото

27 августа, 2019, 14:36

Инцидент произошел утром 27 августа на ул. Чигорина, 59-А

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .

Отмечается, что спасатели по приезду нашли потерпевшую, которая находилась возле поваленного дерева. Женщина находилась в сознании, а также ей повезло, что дерево только ударило ее, а не привалило.

С помощью носилок спасатели транспортировали женщину до кареты скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшую в больницу.