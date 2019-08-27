На столичном Печерске женщину ударило дерево. Фото
27 августа, 2019, 14:36
Инцидент произошел утром 27 августа на ул. Чигорина, 59-А
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .
Отмечается, что спасатели по приезду нашли потерпевшую, которая находилась возле поваленного дерева. Женщина находилась в сознании, а также ей повезло, что дерево только ударило ее, а не привалило.
С помощью носилок спасатели транспортировали женщину до кареты скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшую в больницу.
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