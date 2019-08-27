Мост, который обрушился в Харькове, в течение полутора лет был в аварийном состоянии
27 августа, 2019, 22:25
В Харьковском автодорожном институте заявили, что мост, который обрушился в городе, уже полтора года был в аварийном состоянии
Об этом сообщил проректор по научной работе института Виктор Богомолов, передает Громадське.
По его словам, мост был в аварийном состоянии не только на участке, что обвалился.
Еще в мае 2018 мосту присвоили статус "конструкция ограниченной трудоспособности", то есть аварийная. Мост получил четвертую категорию изношенности из пяти возможных.
"Среди многих выявленных в процессе обследования дефектов, которые были приведены в отчете и заключении, имеются значительные дефекты ригеля промежуточной опоры (которая разрушилась во время аварии - ред.)", - сказал Богомолов.
- Напомним, 25 августа 2019 года, харьковские водители сообщили в соцсетях о техногенной аварии рядом с местной объездной дорогой.
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