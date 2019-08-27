Мост, который обрушился в Харькове, в течение полутора лет был в аварийном состоянии

27 августа, 2019, 22:25

В Харьковском автодорожном институте заявили, что мост, который обрушился в городе, уже полтора года был в аварийном состоянии

Об этом сообщил проректор по научной работе института Виктор Богомолов, передает Громадське.

По его словам, мост был в аварийном состоянии не только на участке, что обвалился.

Еще в мае 2018 мосту присвоили статус "конструкция ограниченной трудоспособности", то есть аварийная. Мост получил четвертую категорию изношенности из пяти возможных.

"Среди многих выявленных в процессе обследования дефектов, которые были приведены в отчете и заключении, имеются значительные дефекты ригеля промежуточной опоры (которая разрушилась во время аварии - ред.)", - сказал Богомолов.