Люди, играющие в азартные игры, живут дольше, - ученые

27 августа, 2019, 14:11

Группа независимых европейских ученых поделилась интересным открытием, которое может сыграть революционную роль в вопросе легализации игорных заведений в большинстве стран

В большинстве высокоразвитых стран власти легализуют практически все запрещенное, что способствует как демократическому развитию общества, так и бюджетообразованию. Правда, в последние годы серьезный удар по казино нанесло развитие электронных технологий. Сегодня казино онлайн уже полноценно заменяют реальную игровую площадку, и ни один закон не нарушает виртуальную игру даже на серьезные деньги.

В своем докладе австрийские ученые поделились предварительными результатами исследований, проводимыми последние три года в лучших игровых заведениях Европы и США. По мнению специалистов, уже фактически доказано, что игра в казино улучшает самочувствие людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также в целом позволяют организму избавиться от массы болезней, возникающих на фоне депрессии и нехватки гормонов. Именно последние и играют решающую роль в утверждении, что игра помогает быть здоровее.

Установлено, что в процессе игры на рулетке или за карточным столом в организм посетителя казино выбрасывается такое же количество гормонов, как и во время занятия сексом. Сердцебиение ускоряется, давление поднимается, что может служить кардиозарядкой для малодвигающихся людей, ведущих неактивный образ жизни.

К тому же, в виртуальных казино выбор игр, аппаратов и игральных столов, рулеток и слотов гораздо богаче, чем в любом реальном игорном заведении. А еще игра не обязательно должна проводиться с использованием настоящих денег – в целях тренировок и просто приятного времяпрепровождения, многие игроки используют бесплатные условные фишки, выдаваемые организаторами онлайн-игры.