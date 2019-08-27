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Espreso.tvСпортЛомаченко рассказал о завершении боксерской карьеры

Ломаченко рассказал о завершении боксерской карьеры


фото: REUTERS
Известный украинский боксер Василий Ломаченко признался о размышлениях о завершении карьеры

Об этом сообщает BBC.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко поделился своими целями в боксерской карьере.

"Не хочу выходить в ринг в возрасте Пакьяо, это слишком. Я тренируюсь с четырех лет, я родился боксером. Однако, всегда что-то должно заканчиваться. Я хочу охотиться, хочу рыбачить каждый день. Теперь я не могу делать это, поскольку я тренируюсь каждый день. моя мотивация, моя цель - абсолютное чемпионство в легком весе. Не знаю, что произойдет после этого ", - сказал Ломаченко.

31 августа Ломаченко проведет поединок против британца Люка Кэмпбелла.

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