Ломаченко рассказал о завершении боксерской карьеры

27 августа, 2019, 14:55

Известный украинский боксер Василий Ломаченко признался о размышлениях о завершении карьеры

Об этом сообщает BBC.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко поделился своими целями в боксерской карьере.

"Не хочу выходить в ринг в возрасте Пакьяо, это слишком. Я тренируюсь с четырех лет, я родился боксером. Однако, всегда что-то должно заканчиваться. Я хочу охотиться, хочу рыбачить каждый день. Теперь я не могу делать это, поскольку я тренируюсь каждый день. моя мотивация, моя цель - абсолютное чемпионство в легком весе. Не знаю, что произойдет после этого ", - сказал Ломаченко.

31 августа Ломаченко проведет поединок против британца Люка Кэмпбелла.