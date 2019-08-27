Ломаченко рассказал о завершении боксерской карьеры
27 августа, 2019, 14:55
Известный украинский боксер Василий Ломаченко признался о размышлениях о завершении карьеры
Об этом сообщает BBC.
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко поделился своими целями в боксерской карьере.
"Не хочу выходить в ринг в возрасте Пакьяо, это слишком. Я тренируюсь с четырех лет, я родился боксером. Однако, всегда что-то должно заканчиваться. Я хочу охотиться, хочу рыбачить каждый день. Теперь я не могу делать это, поскольку я тренируюсь каждый день. моя мотивация, моя цель - абсолютное чемпионство в легком весе. Не знаю, что произойдет после этого ", - сказал Ломаченко.
31 августа Ломаченко проведет поединок против британца Люка Кэмпбелла.
- Напомним, за бой против британского боксера Люка Кэмпбелла украинец Василий Ломаченко заработает рекордный гонорар в своей карьере .
- В июне краинский боксер Василий Ломаченко стал первым номером обновленного рейтинга лучших боксеров мира по версии ESPN.
- Всемирная боксерская ассоциация WBA назвала нокаут украинского боксера Василия Ломаченко в бою с Энтони Кролла лучшим в апреле.
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