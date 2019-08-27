KFC испытывает в меню искусственную курятину

27 августа, 2019, 12:45

Американская сеть быстрого питания KFC начала продавать в одном из заведений в Атланте продукцию из заменителя курятины на растительной основе от компании Beyond Meat

Об этом сообщает канал CNBC .

Решение о том, распространять опыт на другие рестораны сети, будет приниматься на основе отзывов клиентов.

Канал отмечает, что курятина на растительной основе будет жариться вместе с обычной. Такой вариант приготовления может не подойти вегетарианцам или веганами. В KFC подчеркивают, что эксперимент нацелен на флекситарианцев (людей, которые придерживаются растительной диеты, допускающей потребление плоти животных в пищу).