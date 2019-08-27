Instagram работает над собственным мессенджером, - СМИ

27 августа, 2019, 14:57

Компания Facebook разрабатывает приложение Threads, который позволит делиться контентом с близкими друзьями с Instagram

Об этом пишет The Verge .

"Facebook разрабатывает новое приложение для обмена сообщениями под названием Threads. Приложение предлагает пользователям автоматически делиться с друзьями своим местоположением, скоростью передвижения и уровнем заряда аккумулятора вместе с типичными текстовыми, фото и видео-сообщениями, используя креативные инструменты Instagram", - говорится в публикации.

Instagram пока воздерживается от комментариев.

В мае Instagram прекратил работу над Direct, автономным приложением для обмена сообщениями, которое разрабатывалось с конца 2017 года. В то время руководители говорили, что бета-тестеры были разочарованы необходимостью переключаться между Instagram и вторым приложением, когда они хотят отправить сообщение.

Отмечается, что руководство компании заинтересовано в создании новых возможностей обмена сообщениями. Сотрудники Instagram, которые работают с сообщениями, были переведены в команду Facebook Messenger в начале этого года в рамках более широкой консолидации.