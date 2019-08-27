H&M, Chanel, Hermes, Nike подписали "модный пакт G7"
Об этом пишет Esquire, передает DT.
Соглашение подписали во время саммита G7.
Три основных направления, прописанные в Fashion Pact G7 - борьба с изменением климата, проблема загрязнения Мирового океана и поддержание биологического разнообразия.
Инициативу, возглавляемую корпорацией Kering, кроме нее подписала еще 31 модная и текстильная компания. Это гиганты вроде Burberry, Prada Group, Capri Holdings (владеют Michael Kors, Jimmy Choo и Versace), PVH Corp. (Туда входят Tommy Hilfiger, Calvin Klein и не только), Hermès и Chanel, спортивные бренды - adidas, Nike и Puma, масс-маркет (Gap Inc., H&M Group, Inditex), крупные ритейлеры (Galeries Lafayette, Matchesfashion, Nordstrom и Selfridges Group) и ряд других компаний.
Модные компании обязуются перейти на возобновляемые источники энергии - это позволит значительно сократить выбросы парниковых газов.
Чтобы уменьшить загрязнение океанических вод, компании откажутся от использования одноразовых пластиковых предметов до 2030 года (как в операциях, связанных с поставками продукции ритейлерам, так и непосредственно в магазинах модных брендов).
Также бренды обязуются элиминировать микропластик, который образуется при стирке синтетических вещей - в частности, с помощью перехода на новые материалы, которые не выделяют его.
Напомним, что на саммите G7 ООН впервые объявила чрезвычайное климатическое состояние на планете.
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