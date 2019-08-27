Грузовики будут платить за проезд по дорогам, - Укравтодор

27 августа, 2019, 15:45

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины планируют ввести систему сбора платы за проезд по дорогам Украины тяжеловесного транспорта

Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя Укравтодора Славомир Новак, передает "Интерфакс-Украина".

"Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины - это tolling, то есть сбор платы с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины... Проблема с перегруженными фурами у нас очень, очень большая", - отметил Новак.

По его словам, введение сбора будет серьезным законодательным изменением для Украины, которое существенно улучшит состояние дорог. Однако для этого нужно принять соответствующий закон.

"Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Есть европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", - добавил и.о. главы Укравтодора.

Принятие нового закона об автоматическом весогабаритном контроле на дорогах ожидают к концу 2019 года.

Помимо того, Укравтодор в октябре 2019 года установит первые шесть пунктов WiM на подъездах к Киеву. В общем планируют запустить до 100 таких пунктов.