Европейское космическое агентство отказывается от полетов на российских "Союзах"

"К сожалению, запуск Луки Пармитано был последним на" Союзе "(российский пилотируемый корабль - прим. ТАСС). В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", - сказал он.

Как позже уточнил Пишель, это связано с контрактными отношениями Европейского космического агентства из NASA по работе на МКС. Он не смог сказать, когда агентство сможет снова возобновить полеты своих астронавтов на станцию на российских кораблях, объяснив, что этот вопрос обсуждается с партнерами по МКС.

Как сообщалось, Пармитано отправился на МКС вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и астронавтом NASA Эндрю Морганом с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-13" 20 июля 2019 года.

С 2011 года к Международной космической станции (МКС) с пилотируемых кораблей летают только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.