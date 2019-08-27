Дубинский станет заместителем председателя финансового комитета Рады, - Ризаненко

27 августа, 2019, 19:12

Журналист "1+1" и новоизбранный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский может стать заместителем председателя Комитета финансовой, налоговой и таможенной политики

Об этом народный депутат в Раде VII и VIII созыва Павел Ризаненко написал в Facebook.

"Палица (Игорь Палица, самовыдвиженец, - ред.) будет секретарем, а Дубинский заместителем председателя Комитета финансовой, налоговой и таможенной политики, который теперь будет отвечать за банковскую систему. Председатель комитета - Гетьманцев (Даниил Гетьманцев," Слуга Народа, - ред.), первый заместитель - Железняк (Ярослав Железняк, "Голос", - ред.) ", - написал Ризаненко.