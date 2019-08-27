Десятки польских экс-послов призвали Трампа давить на власть Польши

27 августа, 2019, 11:55

Десятки бывших польских послов призвали президента США Дональда Трампа оказывать давление на Польшу, говоря, что польская демократия находится под угрозой

Об этом сообщает " Европейская правда ".

Открытое письмо Трампу написан Конференцией послов Республики Польша, в которую входит 41 бывший посол.

"Господин президент, вы едете в страну, где верховенства права больше не соблюдают", - написали дипломаты.

Бывшие послы пишут, что при действующей власти "процесс пренебрежения и несоблюдение Конституции набирает обороты уже несколько лет".

"Распределение власти ликвидированы, независимая судебная система разрушается. Права человека ограничены, и репрессии против политических оппонентов и различных меньшинств, то этнических или религиозным или сексуальным, правительство не только терпит, но и вдохновляет", - говорится в письме.