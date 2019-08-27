Десятки польских экс-послов призвали Трампа давить на власть Польши
27 августа, 2019, 11:55
Десятки бывших польских послов призвали президента США Дональда Трампа оказывать давление на Польшу, говоря, что польская демократия находится под угрозой
Об этом сообщает " Европейская правда ".
Открытое письмо Трампу написан Конференцией послов Республики Польша, в которую входит 41 бывший посол.
"Господин президент, вы едете в страну, где верховенства права больше не соблюдают", - написали дипломаты.
Бывшие послы пишут, что при действующей власти "процесс пренебрежения и несоблюдение Конституции набирает обороты уже несколько лет".
"Распределение власти ликвидированы, независимая судебная система разрушается. Права человека ограничены, и репрессии против политических оппонентов и различных меньшинств, то этнических или религиозным или сексуальным, правительство не только терпит, но и вдохновляет", - говорится в письме.
- Трамп в субботу посетит Варшаву для участия в церемонии, посвященной 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В мероприятии также примут участие более 40 других мировых лидеров. Это будет второй визит Трампа в Польшу.
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