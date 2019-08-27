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Espreso.tvМирДесятки польских экс-послов призвали Трампа давить на власть Польши

Десятки польских экс-послов призвали Трампа давить на власть Польши


фото: reuters
Десятки бывших польских послов призвали президента США Дональда Трампа оказывать давление на Польшу, говоря, что польская демократия находится под угрозой

Об этом сообщает " Европейская правда ".

Открытое письмо Трампу написан Конференцией послов Республики Польша, в которую входит 41 бывший посол.

"Господин президент, вы едете в страну, где верховенства права больше не соблюдают", - написали дипломаты.

Бывшие послы пишут, что при действующей власти "процесс пренебрежения и несоблюдение Конституции набирает обороты уже несколько лет".

"Распределение власти ликвидированы, независимая судебная система разрушается. Права человека ограничены, и репрессии против политических оппонентов и различных меньшинств, то этнических или религиозным или сексуальным, правительство не только терпит, но и вдохновляет", - говорится в письме.

  • Трамп в субботу посетит Варшаву для участия в церемонии, посвященной 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В мероприятии также примут участие более 40 других мировых лидеров. Это будет второй визит Трампа в Польшу.
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