Чехия увеличила квоты для трудоустройства украинцев вдвое - до 40 тыс. человек

27 августа, 2019, 10:33

Чешское правительство утвердило квоты на привлечение иностранных работников на национальные предприятия всех видов собственности. Наибольшие квоты предусмотрены для Украины

Об этом сообщают Ceske Noviny.

Наибольшие квоты определены для Украины. Республика сможет трудоустроить ежегодно 40 тыс граждан нашей страны. В текущем году разрешения на работу могли получить 19,6 тысячи украинцев.

Правительство также одобрило квоты по две тысячи рабочих мест для граждан Сербии и Черногории, по 1 тыс. - для владельцев паспортов Монголии, Молдовы и Филиппин. На предприятиях республики сможет трудоустроиться 600 граждан Индии и 300 граждан Казахстана.

Кроме того, правительство выделило 1,1 млрд крон (примерно € 40 млн) для оказания помощи Украине, Молдове, Грузии, Боснии и Герцеговине, Замбии, Камбодже, Эфиопии и другим странам со слабой экономикой, переживших стихийные бедствия или преодолевают последствия вооруженных конфликтов .

Украина получит 20 млн крон (около € 790 тыс.). Средства должны быть направлены на поддержку демократических процессов и реализацию экономических реформ в этой стране.