Чехия увеличила квоты для трудоустройства украинцев вдвое - до 40 тыс. человек
Об этом сообщают Ceske Noviny.
Наибольшие квоты определены для Украины. Республика сможет трудоустроить ежегодно 40 тыс граждан нашей страны. В текущем году разрешения на работу могли получить 19,6 тысячи украинцев.
Правительство также одобрило квоты по две тысячи рабочих мест для граждан Сербии и Черногории, по 1 тыс. - для владельцев паспортов Монголии, Молдовы и Филиппин. На предприятиях республики сможет трудоустроиться 600 граждан Индии и 300 граждан Казахстана.
Кроме того, правительство выделило 1,1 млрд крон (примерно € 40 млн) для оказания помощи Украине, Молдове, Грузии, Боснии и Герцеговине, Замбии, Камбодже, Эфиопии и другим странам со слабой экономикой, переживших стихийные бедствия или преодолевают последствия вооруженных конфликтов .
Украина получит 20 млн крон (около € 790 тыс.). Средства должны быть направлены на поддержку демократических процессов и реализацию экономических реформ в этой стране.
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