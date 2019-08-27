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Espreso.tvМирБывшего бизнес-партнера семьи Трампа поймали на краже чужих чемоданов

Бывшего бизнес-партнера семьи Трампа поймали на краже чужих чемоданов


фото: news18
Владелец сети отелей в американском штате Миссисипи Динеш Чавла был задержан полицией за кражу чемодана с ленты выдачи багажа в аэропорту Мемфиса

Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на Associated Press.

По сообщению полиции, он 18 августа взял чужой чемодан с ленты в аэропорту и отнес его в свой автомобиль, после чего вернулся в аэропорт и вылетел своим рейсом. Его действия попали на камеру наблюдения, после чего полиция обыскала его автомобиль и обнаружила там второй чемодан, украденную еще в июле.

Общая сумма содержимого двух чемоданов оценена в 3,9 тыс. долларов. Бизнесмена задержали после его возвращения из Флориды. Он признался в кражах. Его отпустили под залог в 5 тыс. долларов.

Чавла занимает должность генерального исполнительного директора компании Chawla Hotels, которой принадлежат 17 отелей в Миссисипи. Ранее эта компания сотрудничала с Trump Organization, управляющей активами семьи президента США Дональда Трампа, с целью совместного открытия новых отелей под брендами SCION и American Idea. В феврале компания Трампа отказалась от этого проекта из-за неблагоприятного политического климата.

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