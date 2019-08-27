Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания, - СМИ
27 августа, 2019, 23:00
Бывшую министра здравоохранения Раису Богатыреву после задержания в аэропорту "Киев" отправили в изолятор временного содержания
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По информации издания, Богатырева проведет ночь на ул. Глыбочицкой, а в среду, 28 августа, состоится заседание Печерского райсуда об избрании меры пресечения.
- Напомним, 27 августа украинские пограничники задержали экс-министра здравоохранения и экс-секретаря СНБО Раису Богатыреву.
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