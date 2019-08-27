//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБоевики "ЛНР" установили сооружение на мосту в Станице Луганской и мешают демонтажу

Боевики "ЛНР" установили сооружение на мосту в Станице Луганской и мешают демонтажу


фото: dnnews
Оккупанты продолжают имитировать работы по демонтажу моста в Станице Луганской

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В частности, вместо активных действий по демонтажу фортификационных сооружений, российские наемники с тыльной стороны разместили очередное временное сооружение "кунг", с надписью так называемого СЦКК. Отмечается, что таким образом боевики зафиксировали свое присутствие на участке разведения сил.

Отмечается, что такие действия ставят под срыв выполнения Минских договоренностей по разведению сил и средств, таким образом оккупационная администрация не дает возможности украинской стороне перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста.

"Следует отметить, что согласно Рамочному решению ТКГ и других Минских договоренностей участок разведения" Станица Луганская "должен быть свободным от любых военных структур", - отметили в штабе.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 августа, 2019 вторник

больше новостей

27 августа, 2019 вторник

26 августа, 2019 понедельник

25 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать