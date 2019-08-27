Боевики "ЛНР" установили сооружение на мосту в Станице Луганской и мешают демонтажу

27 августа, 2019, 13:16

Оккупанты продолжают имитировать работы по демонтажу моста в Станице Луганской

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В частности, вместо активных действий по демонтажу фортификационных сооружений, российские наемники с тыльной стороны разместили очередное временное сооружение "кунг", с надписью так называемого СЦКК. Отмечается, что таким образом боевики зафиксировали свое присутствие на участке разведения сил.

Отмечается, что такие действия ставят под срыв выполнения Минских договоренностей по разведению сил и средств, таким образом оккупационная администрация не дает возможности украинской стороне перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста.

"Следует отметить, что согласно Рамочному решению ТКГ и других Минских договоренностей участок разведения" Станица Луганская "должен быть свободным от любых военных структур", - отметили в штабе.