Боевики на Донбассе палят из запрещенного калибра: один украинский военный ранен
Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook .
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза неподалеку Водяного, дважды вблизи Лебединского и неподалеку Павлополя.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил: дважды вблизи Новолуганское, а также недалеко от Майского, Шумел и Луганского.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстреляли наши позиции неподалеку Талаковка со станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
- Напомним, 25 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня . Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Погиб один украинский военный, трое ранены.
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