Боевики на Донбассе палят из запрещенного калибра: один украинский военный ранен

27 августа, 2019, 07:53

26 августа с в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook .

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза неподалеку Водяного, дважды вблизи Лебединского и неподалеку Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил: дважды вблизи Новолуганское, а также недалеко от Майского, Шумел и Луганского.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстреляли наши позиции неподалеку Талаковка со станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, 25 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня . Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Погиб один украинский военный, трое ранены.



