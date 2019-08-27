//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАноним сообщил о заминировании Апелляционного суда Киева

Аноним сообщил о заминировании Апелляционного суда Киева

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Апелляционного суда города Киева по адресу Соломенская, 2-а

Об этом сообщают ВартовиЕспресо

"На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников суда ", - говорится в сообщении.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 августа, 2019 вторник

26 августа, 2019 понедельник

больше новостей

27 августа, 2019 вторник

26 августа, 2019 понедельник

25 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать