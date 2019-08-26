Встреча в нормандской формате состоится в ближайшие недели, - заявление G7
26 августа, 2019, 21:53
Встреча нормандской четверки будет организована в ближайшие недели "для достижения ощутимых результатов"
Об этом говорится в заявлении по итогам саммита G7.
"Франция и Германия организует саммит в нормандском формате в ближайшие недели для достижения ощутимых результатов", - говорится в заявлении.
Другие пункты заявления касаются торговли, Ирана, Ливии и Гонконге.
Ранее в РФ назвали условия для проведения встречи в нормандской формате .
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