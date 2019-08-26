В ВМС сообщили о трагической гибели морпеха. СМИ пишут об убийстве
Об этом сообщается в Facebook Военно-морских сил ВСУ.
Правоохранители проводят следственные действия. По указанию командующего ВМС ВСУ в военной части проводится проверка.
Другие подробности в ВМС не сообщили.
Одесское издание Думская со ссылкой на источники в паравоохоронних органах сообщает, что в селе Дачное Беляевского района Одесской области произошло убийство военнослужащего в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты.
Как пишет СМИ, трагедия произошла 25 августа около 11:30.
"По данным следствия, матрос С., находясь в суточном наряде на КПП на территории воинской части, совершил один выстрел из автомата Калашникова в сторону своего сослуживца - матроса К. От полученного сквозного ранения головы последний скончался на месте", - говорится в материале.
Оба морпехи в момент стрельбы были трезвые, отмечает Думская.
Как уточняет издание, уголовное производство открыто по ч.1 ст.115УК (умышленное убийство), сейчас сотрудники полиции и военной прокуратуры выясняют мотив и обстоятельства преступления.
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