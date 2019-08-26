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Espreso.tvОбществоВ Киеве из гранатомета расстреляли здание в центре. Фото

В Киеве из гранатомета расстреляли здание в центре. Фото

В ночь на 26 августа в центре Киева на улице Панковская неизвестные стреляли из гранатомета по зданию Мостобуда

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
"По предварительной информации, в здание Мостобуда выстрелили из гранатомета. Взрыв был очень мощный. Попали в кабинет директора. Потерпевших нет. На месте работают кинологи, взрывотехническая служба и следственное управление", - говорится в сообщении.
У здания на проезжей части найдено использован тубус.

 
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