//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве столкнулись ВАЗ и Volkswagen: трое пострадавших

В Киеве столкнулись ВАЗ и Volkswagen: трое пострадавших

Неподалеку Интернациональной площади в столице произошла аварий с участием ВАЗ и Volkswagen. Три человека пострадали, двое детей остались без повреждений благодаря тому, что были в автокреслах

Об этом сообщили Вартови Еспресо

"Водитель ВАЗ не выбрал безопасную скорость и врезался в остановившийся на красный свет светофора Volkswagen, в машине находились двое маленьких детей", - говорится в сообщении.

"Дети сидели в детских креслах и были пристегнуты, поэтому из них никто не пострадал", - передают  Вартови Еспресо.

Двух взрослых пассажиров и водителя в тяжелом состоянии забрала скорая.

Чтобы извлечь пострадавших в ВАЗе пришлось вызвать спасателей ДСНС.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 августа, 2019 понедельник

25 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

26 августа, 2019 понедельник

25 августа, 2019 воскресенье

24 августа, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать