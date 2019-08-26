В Киеве столкнулись ВАЗ и Volkswagen: трое пострадавших

26 августа, 2019, 10:51

Неподалеку Интернациональной площади в столице произошла аварий с участием ВАЗ и Volkswagen. Три человека пострадали, двое детей остались без повреждений благодаря тому, что были в автокреслах

Об этом сообщили Вартови Еспресо

"Водитель ВАЗ не выбрал безопасную скорость и врезался в остановившийся на красный свет светофора Volkswagen, в машине находились двое маленьких детей", - говорится в сообщении.

"Дети сидели в детских креслах и были пристегнуты, поэтому из них никто не пострадал", - передают Вартови Еспресо.

Двух взрослых пассажиров и водителя в тяжелом состоянии забрала скорая.

Чтобы извлечь пострадавших в ВАЗе пришлось вызвать спасателей ДСНС.