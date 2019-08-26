У Зеленского подтвердили намерения сократить количество нардепов

26 августа, 2019, 12:25

Об этом сообщает РБК-Украина.

Стефанчук рассказал о работе над законопроектом о сокращении количества депутатов.

"Мы в течение выходных занимались законопроектами... По поводу этого законопроекта (Об уменьшении количества депутатов, - ред.). Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали - и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности", - заявил Стефанчук.

Он также добавил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности № 7203 сможет получить необходимую конституционное большинство голосов депутатов.

"Безусловно, мы понимаем, что для первого этапа - мы справимся своими голосами. 226 голосов, и мы отправляем в КСУ. Конечно, когда мы говорим о вопросах неприкосновенности, то мы хотим в ближайшее время провести его и в окончательной редакции. Но для этого нужно 300 голосов. Фактически, мы будем голосовать за законопроект №7203, у которого есть заключение Конституционного суда. Я искренне надеюсь, что партия ЕС не откажется. Было бы логично не голосовать за тот законопроект, который они вносили. Я очень надеюсь, что партия "Голос" не откажется поддерживать нас в этих программных принципах нашей партии. Надеюсь, что Блок Юлии Тимошенко тоже. Но об этом мы будем говорить уже после того, как проголосуем во втором чтении. А потом перенесем на конечное утверждение в 300 голосов", - заявил Стефанчук.