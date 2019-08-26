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Espreso.tvОбществоСупрун дала советы, как сделать шашлык менее вредным: не стоит жарить его топлесс

Супрун дала советы, как сделать шашлык менее вредным: не стоит жарить его топлесс

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала несколько советов, чтобы сделать шашлык не таким вредным для здоровья

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун советует почистить гриль или мангал перед тем, как развести костер. Тогда "Копоть от предыдущих шашлыков, в которой содержатся канцерогены, пойдет в помойку, а не на стол".
Мясо она советует брать нежирное, или срезать весь жир, можно срезать.

"Дело не только в калориях. Когда жир капает на угли и реагирует, образуются полициклические ароматические углеводороды. Чем их больше, тем больше риск рака поджелудочной железы, прямой кишки и молочной железы, свидетельствуют опыты на животных. Выделить именно влияние "шашлычков" на здоровье людей - сложно ", - пишет Супрун.

Мариновать мясо, по ее мнению, лучше с пряными травами и специями, ибо "розмарин, орегано, черный перец и чили содержат антиоксиданты». А для маринада использовать томатный или лимонный сок, разбавленный яблочный уксус или соевый соус, но не майонез и не масло.

Другой совет - половину мяса, а то и больше заменить овощами.

"Мяса много есть не стоит - порция должна быть не более, чем середина ладони", - настаивает Супрун.
Также, по ее мнению, стоит приготовить мясо предварительно в микроволновке или духовке, чтобы на пикнике "останется только снова нагреть".

А там, для кого этот метод не подходит, глава Минздрав предлагает попробовать готовить на разной температуре.

 "В этом просто достичь, но попробуйте жарить на невысокой температуре, чтобы пища не темнела и не подгорали, а затем добавьте жару. Так вы добьетесь желанной реакции Майяра - образования корочки. Но далеко и вредно процесс не зайдет, потому что времени не хватит ", - пишет Супрун.
Также она советует "пить только воду" и заботиться о гигиене. "То, что упало, есть уже нельзя", - подчеркивает чиновник.

К этому она добавила, что "жарить шашлыки топлес - плохая традиция" и подчеркнула, что пребывание под открытым солнцем приводит к фотостарения, а "полициклические ароматические углеводы попадают к коже, и увеличивают риск развития опухолей", - написала Супрун.

 

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