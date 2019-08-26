Стронций, барий и лантан: в России раскрыли состав радиоактивного облака после взрыва
26 августа, 2019, 15:28
"Росгидромет" сообщил, что после взрыва ракеты на полигоне ВМФ под Северодвинск радиоактивный фон ненадолго повышался из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов
Об этом сообщает Интерфакс .
Облако образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана.
Росгидромет отслеживал радиационную обстановку в Архангельской области с 8 по 23 августа. Сейчас радиационный фон в Северодвинске в норме и стабилизировалось.
- Напомним, ранее в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов .
- 8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
- В России в результате взрывов на военном полигоне при испытании жидкостного реактивного двигателя погибли уже трое военных , еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии
- 12 августа в Росатоме заявили, что пятеро сотрудников Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области на прошлой неделе во время испытания "нового специзделия".
- Согласно данным норвежского Центра радиационной защиты, радиоактивные элементы добрались до Норвегии.
- При этом уровень радиации в самом Северодвинске Архангельской области был превышен в 4-16 раз.
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