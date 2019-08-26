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Espreso.tvМирСтронций, барий и лантан: в России раскрыли состав радиоактивного облака после взрыва

Стронций, барий и лантан: в России раскрыли состав радиоактивного облака после взрыва

"Росгидромет" сообщил, что после взрыва ракеты на полигоне ВМФ под Северодвинск радиоактивный фон ненадолго повышался из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов

Об этом сообщает Интерфакс .

Облако образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана.

Росгидромет отслеживал радиационную обстановку в Архангельской области с 8 по 23 августа. Сейчас радиационный фон в Северодвинске в норме и стабилизировалось.

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