Россия назвала условия для проведения встречи в нормандской формате

26 августа, 2019, 19:28

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал основным условием встречи в нормандской форматирозведення сил на Донбассе

Об этом сообщает РБК .

Вторым условием Лавров назвал необходимость "зафиксировать на бумаге формулу ексглавы МИД Германии и нынешнего президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера: она заключается в том, что особый статус Донбасса на временной основе должен быть введен в день выборов, проводимых в соответствии с минских соглашениями. После доклада ОБСЕ по итогам выборов этот статус должен быть закреплен на постоянной основе ".

По словам Лаврова, также важно понять позицию нового правительства Украины, который будет сформирован осенью, по минских договоренностей. "Мы слышали немало противоречивых заявлений офиса президента Украины, которые идут в разрез с обязательством Киева по этому документу. Мы рассчитываем, что новое правительство однозначно подтвердит приверженность минским договоренностям. Переподтверждения будет очень важное значение", - сказал он.

Ранее о подготовке встречи заявил президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель .