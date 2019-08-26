Оккупанты в Донбассе восемь раз нарушили "тишину", один военный ранен
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил:
два раза неподалеку Водяного из направлений Ужовка и Пикуза - из гранатометов различных систем;
вблизи Лебединского по направлению Ужовка - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Новолуганское по направлению ДОЛОМИТНЫЙ - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Майского по направлению ДОЛОМИТНЫЙ - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Шумел по направлению района Шахта 6-7 - с ручного противотанкового гранатомета;
неподалеку Луганского по направлению Логвинов - с автоматического гранатомета.
В течение текущих суток во время вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
25 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Факты вражеского огня зафиксировано вблизи населенных пунктов Николаевка, ВОДЯНОЕ, Марьинка, АВДЕЕВКА, Павлополь, ТРОИЦКЕ, ШУМЫ, ЗОЛОТОЕ-4, ЮЖНОЕ.
На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения.
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