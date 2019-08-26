Оккупанты в Донбассе восемь раз нарушили "тишину", один военный ранен

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил:

два раза неподалеку Водяного из направлений Ужовка и Пикуза - из гранатометов различных систем;

вблизи Лебединского по направлению Ужовка - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Новолуганское по направлению ДОЛОМИТНЫЙ - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Майского по направлению ДОЛОМИТНЫЙ - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Шумел по направлению района Шахта 6-7 - с ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Луганского по направлению Логвинов - с автоматического гранатомета.

В течение текущих суток во время вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

25 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Факты вражеского огня зафиксировано вблизи населенных пунктов Николаевка, ВОДЯНОЕ, Марьинка, АВДЕЕВКА, Павлополь, ТРОИЦКЕ, ШУМЫ, ЗОЛОТОЕ-4, ЮЖНОЕ.

На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения.