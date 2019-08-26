Обстрел из гранатомета в Киеве: полиция расследует произошедшее как теракт
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Сообщается, что в результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов. В настоящее время в столице введен оперативный план для задержания злоумышленников.
Установлено, что в 1:30 в полицию поступило сообщение, что возле дома на улице Паньковской прогремел взрыв. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции, экипажи патрульных, взрывотехники, кинологи и врачи.
Правоохранители выяснили, что неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, отстрелянный тубус которого обнаружили через дорогу от здания.
На поиски злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Киева и введено в действие специальный оперативный план.
Следователи квалифицируют произошедшее как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики