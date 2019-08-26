Обстрел из гранатомета в Киеве: полиция расследует произошедшее как теракт

26 августа, 2019, 14:14

В Киеве неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, правоохранители квалифицировали событие как террористический акт

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что в результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов. В настоящее время в столице введен оперативный план для задержания злоумышленников.

Установлено, что в 1:30 в полицию поступило сообщение, что возле дома на улице Паньковской прогремел взрыв. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции, экипажи патрульных, взрывотехники, кинологи и врачи.

Правоохранители выяснили, что неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, отстрелянный тубус которого обнаружили через дорогу от здания.

На поиски злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Киева и введено в действие специальный оперативный план.

Следователи квалифицируют произошедшее как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.