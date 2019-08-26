//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОбстрел из гранатомета в Киеве: полиция расследует произошедшее как теракт

Обстрел из гранатомета в Киеве: полиция расследует произошедшее как теракт

В Киеве неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, правоохранители квалифицировали событие как террористический акт

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что в результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов. В настоящее время в столице введен оперативный план для задержания злоумышленников.

Установлено, что в 1:30 в полицию поступило сообщение, что возле дома на улице Паньковской прогремел взрыв. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции, экипажи патрульных, взрывотехники, кинологи и врачи.

Правоохранители выяснили, что неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, отстрелянный тубус которого обнаружили через дорогу от здания.

На поиски злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Киева и введено в действие специальный оперативный план.

Следователи квалифицируют произошедшее как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 августа, 2019 понедельник

25 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

26 августа, 2019 понедельник

25 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать