На столичной Троещине ограбили ювелирный магазин
26 августа, 2019, 16:50
В Деснянском районе Киева неизвестный ограбил ювелирный магазин
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Согласно сообщению, в Деснянском районе по ул Теодора Драйзера в ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина. Прикрывая лицо шарфом и угрожая ружьем, он разбил витрину и забрал ювелирные украшения и скрылся в неизвестном направлении.
В Киеве введен план Сирена, по розыску преступника. На месте работает следственно-оперативная группа. Количество похищенных украшений устанавливается.
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