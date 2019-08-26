На столичной Троещине ограбили ювелирный магазин

26 августа, 2019, 16:50

В Деснянском районе Киева неизвестный ограбил ювелирный магазин

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Согласно сообщению, в Деснянском районе по ул Теодора Драйзера в ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина. Прикрывая лицо шарфом и угрожая ружьем, он разбил витрину и забрал ювелирные украшения и скрылся в неизвестном направлении.

В Киеве введен план Сирена, по розыску преступника. На месте работает следственно-оперативная группа. Количество похищенных украшений устанавливается.