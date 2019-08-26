На Донбассе от обстрелов погиб один украинский боец, трое получили ранения

26 августа, 2019, 09:33

В течение минувших суток, 25 августа, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 26 августа, обстрелов позиций подразделений ОС со стороны вооруженных формирований РФ и их наемников не зафиксировано.