На Донбассе от обстрелов погиб один украинский боец, трое получили ранения
26 августа, 2019, 09:33
В течение минувших суток, 25 августа, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения
Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.
Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
С начала текущих суток, 26 августа, обстрелов позиций подразделений ОС со стороны вооруженных формирований РФ и их наемников не зафиксировано.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики