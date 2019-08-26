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Espreso.tvОбществоМеркель заявила о подготовке саммита в нормандской формате

Меркель заявила о подготовке саммита в нормандской формате

Канцлер Германии Ангела Меркельзаявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита нормандской четверки в Париже

Об этом сообщает ТАСС .

Саммит с участием Украины, Германии, Франции и России должен состояться в ближайшее время.

"Мы подчеркнули, что хотим вскоре, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит по российским и украинским президентами", - сказала Меркель.

Прессекретар президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС возможность организации такого саммита.

 

! Но перед этим должна быть проведена достаточно большая "домашняя работа", - заявил он.

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