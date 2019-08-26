Меркель заявила о подготовке саммита в нормандской формате

26 августа, 2019, 17:24

Канцлер Германии Ангела Меркельзаявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита нормандской четверки в Париже

Об этом сообщает ТАСС .

Саммит с участием Украины, Германии, Франции и России должен состояться в ближайшее время.

"Мы подчеркнули, что хотим вскоре, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит по российским и украинским президентами", - сказала Меркель.

Прессекретар президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС возможность организации такого саммита.

! Но перед этим должна быть проведена достаточно большая "домашняя работа", - заявил он.