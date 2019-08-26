Макрона подарил лидерам G7 часы с выловленного в океане мусора. Видео

26 августа, 2019, 17:09

Президент Франции Эммануэль Макрона подарил лидерам страны большой симкинаручни часы из пластика, выловленного в океанах

Об этом сообщает The Sun.

Во время сессии G7 по климатическим изменениям на местах лидеров большой семерки и гостей подарки были от французского президента: пластиковые часы, сделанные из отходов, в частности пластика, который был найден в океанах.

Напомним, 24 августа лидеры стран "Большой семерки" прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биарриц.