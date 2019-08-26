Макрона ответил президенту Бразилии, который посмеялся над внешностью его жены

26 августа, 2019, 17:52

Президент Франции Эммануэль Макронзаявив, что жителям Бразилии стыдно за поведение президента страны Жаира Болсонару, который в Facebook посмеялся над внешностью жены французского лидера

Об этом сообщает BFM TV .

"Я думаю, что бразильским женщинам было стыдно читать заявление своего президента. Считаю, что представителям великого народа Бразилии стыдно за такое поведение. Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, нормально себя вести", - сказал Макрона .

Ранее пользователь Facebook Родригу Андреас саркастически отреагировал на спор между Макрона и Болсонару по поводу ситуации с масштабными пожарами в лесах Амазонии . Он разместил две фотографии. На одной изображен Болсонару с 37-летней женой Мишель в день инаугурации, на второй - Макрона с 66-летней женой Бриджит. Фото он подписал так: "Понимаете теперь, почему Макрона преследует Болсонару".

Болсонару одним из первых оставил комментарий под постом: "Не унижай человека. Лол".