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Espreso.tvМирМакрона ответил президенту Бразилии, который посмеялся над внешностью его жены

Макрона ответил президенту Бразилии, который посмеялся над внешностью его жены

Президент Франции Эммануэль Макронзаявив, что жителям Бразилии стыдно за поведение президента страны Жаира Болсонару, который в Facebook посмеялся над внешностью жены французского лидера

Об этом сообщает BFM TV .

"Я думаю, что бразильским женщинам было стыдно читать заявление своего президента. Считаю, что представителям великого народа Бразилии стыдно за такое поведение. Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, нормально себя вести", - сказал Макрона .

 

Ранее пользователь Facebook Родригу Андреас саркастически отреагировал на спор между Макрона и Болсонару по поводу ситуации с масштабными пожарами в лесах Амазонии . Он разместил две фотографии. На одной изображен Болсонару с 37-летней женой Мишель в день инаугурации, на второй - Макрона с 66-летней женой Бриджит. Фото он подписал так: "Понимаете теперь, почему Макрона преследует Болсонару".

Болсонару одним из первых оставил комментарий под постом: "Не унижай человека. Лол".

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