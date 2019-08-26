Макрона ответил президенту Бразилии, который посмеялся над внешностью его жены
Об этом сообщает BFM TV .
"Я думаю, что бразильским женщинам было стыдно читать заявление своего президента. Считаю, что представителям великого народа Бразилии стыдно за такое поведение. Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, нормально себя вести", - сказал Макрона .
Ранее пользователь Facebook Родригу Андреас саркастически отреагировал на спор между Макрона и Болсонару по поводу ситуации с масштабными пожарами в лесах Амазонии . Он разместил две фотографии. На одной изображен Болсонару с 37-летней женой Мишель в день инаугурации, на второй - Макрона с 66-летней женой Бриджит. Фото он подписал так: "Понимаете теперь, почему Макрона преследует Болсонару".
Болсонару одним из первых оставил комментарий под постом: "Не унижай человека. Лол".
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