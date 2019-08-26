Карточку метро в Киеве прекратили продавать и пополнять на 10 станциях

26 августа, 2019, 10:03

С 25 августа карточку метро продавать и не пополнят в кассах 10 станций столичного метрополитена

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

"Карточка метро не будет продаваться и не будет пополняться на таких станциях:" Крещатик "(центральный выход)," Театральная "," Майдан Незалежности"," Академгородок "(выход к магазину NOVUS)," Лесная "(выход к ТЦ" Дарынок ") , "Арсенальная", "Теремки" (выход к ТЦ "Магелан"), "Сырец", "Почайна" (выход к ул. С. Бандеры), "Площадь Льва Толстого", - сообщили в метрополитене.

Зато в этих кассах можно приобрести и пополнить электронный билет Kyiv Smart Card, добавили представители подземки.

Пассажиры, у которых остались поездки на старых картах, могут пользоваться ею, пока не закончится баланс. Оплатить проезд можно жетоном.