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Espreso.tvМирКак она на него смотрела. Мир обсуждает поцелуй Мелании Трамп и Джастина Трюдо на саммите G7

Как она на него смотрела. Мир обсуждает поцелуй Мелании Трамп и Джастина Трюдо на саммите G7

Фотография поцелуя первой леди США Мелании Трамп с канадским премьером Джастином Трюдо на саммите "Большой семерки" в Биарицц облетела все мировые СМИ

На фото первая леди США Мелания Трамп, в которой с мужем совсем не простые отношения, целует премьер-министра Канады Джастина Трюдо рядом с президентом США Дональдом Трампом во время фотографирования с на саммите G7 в Бiаррiцi во Франции 25 августа 2019. Это фото [можно его увеличить, если натисните на него - ред.], Сделал Карлос Барри с Reuters.

Вполне понятно, почему снимок привлек столько внимания - через взгляд Мелании Трамп на Трюдо.

Британский таблоид Express цитирует комментарии пользователей Twitter по поводу этого снимка.

"Каждый из нас должен найти кого-то, кто смотрит на тебя так, как Мелания смотрит на Трюдо", - написал один из них.

"Я думаю, что мой муж развелся бы со мной, если бы я посмотрела на другого мужчину, как Мелания смотрит на Трюдо", - говорится в еще одном комментарии.

Ниже - еще одно фото того же фотокол, его сделал фотограф Reuters Кристиан Хартманн. На этом фото у Дональда Трампа закрыты глаза, что делает фото еще более комичным, а рядом с Брижит Макрона - ее муж Эммануэль Макрона, президент Франции.

Газета Express связалась с экспертом по языку тела Джуди Джеймс, которая развеяла все романтические домыслы вокруг фотографий. По словам Джеймс, это вообще обычные протокольные фотографии, а не то, что все подумали, и все дело в том, под каким углом были сделаны эти снимки.

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