Как она на него смотрела. Мир обсуждает поцелуй Мелании Трамп и Джастина Трюдо на саммите G7
На фото первая леди США Мелания Трамп, в которой с мужем совсем не простые отношения, целует премьер-министра Канады Джастина Трюдо рядом с президентом США Дональдом Трампом во время фотографирования с на саммите G7 в Бiаррiцi во Франции 25 августа 2019. Это фото [можно его увеличить, если натисните на него - ред.], Сделал Карлос Барри с Reuters.
Вполне понятно, почему снимок привлек столько внимания - через взгляд Мелании Трамп на Трюдо.
Британский таблоид Express цитирует комментарии пользователей Twitter по поводу этого снимка.
"Каждый из нас должен найти кого-то, кто смотрит на тебя так, как Мелания смотрит на Трюдо", - написал один из них.
"Я думаю, что мой муж развелся бы со мной, если бы я посмотрела на другого мужчину, как Мелания смотрит на Трюдо", - говорится в еще одном комментарии.
Ниже - еще одно фото того же фотокол, его сделал фотограф Reuters Кристиан Хартманн. На этом фото у Дональда Трампа закрыты глаза, что делает фото еще более комичным, а рядом с Брижит Макрона - ее муж Эммануэль Макрона, президент Франции.
Газета Express связалась с экспертом по языку тела Джуди Джеймс, которая развеяла все романтические домыслы вокруг фотографий. По словам Джеймс, это вообще обычные протокольные фотографии, а не то, что все подумали, и все дело в том, под каким углом были сделаны эти снимки.
Читайте также
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
Читайте также
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером
-