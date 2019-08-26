Гетманцев рассказал, какие законопроекты для госфинансов и таможни Рада примет первыми

26 августа, 2019, 11:11

Первыми в таможенном блоке Верховная Рада рассмотрит законопроекты о режиме общего транзита и об уполномоченном экономическом операторе

Об этом советник президента по экономическим вопросам Данила Гетманцев рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"О таможни. Прежде всего - законопроект о режиме общего транзита и законопроект о уполномоченного экономического оператора, которые ожидают второе чтение. Следующее - совершенствование таможенного пост-аудита ", - сообщил претендент на пост главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Также, по словам Гетманцева, одним из первых будет рассмотрен внесении изменений в Таможенный кодекс по защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

В финансовой сфере среди первых парламентский комитет подаст на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении законопроект о так называемом "сплит".

"Некоторые его принятия не хотят, но мы все равно его поддержим. И не потому что Международный валютный фонд согласен, это вторично. Потому что деятельность комиссии финансовых услуг абсолютно неэффективна. Это признают все", - пояснил он.

Гетманцев добавил, что в вопросе "сплита" предложена реформа "нам кажется очень удачным вариантом":

"Мы настаиваем на реформировании органа, не регулирует, а делает вид, что регулирует очень важны для страны отношения", - добавил советник президента.