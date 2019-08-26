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Espreso.tvОбществоFacebook заблокировал крупнейший паблик об украинском языке

Facebook заблокировал крупнейший паблик об украинском языке

На День Независимости Украины Facebook заблокировал паблик "Mova", что 520 000 подписчиков

Об этом сообщил активист Алексей Кляшторный.

"Паблик" Mova "заблокирован! 520000 подписчиков - одна из крупнейших проукраинских патриочтиних страниц во всем украинском сегменте "Facebook" ЗАБЛОКИРОВАНА !!! ", - говорится в сообщении.

Активист просит всех неравнодушных обжаловать такие действия в службе поддержки и распространить сообщение.

Также он рассказывает, как это лучше сделать:

Порядок действий таков:
...
1. Перейди по ссылке: https://www.facebook.com/help/contact/164405897002583
...
2. В окно "Web address (URL) of Page" вставьте ссылку, следующее:
...
https://www.facebook.com/Mova.Online
...
3. В окно "Detailed description" вставьте текст, приведенный ниже:
...
Я - один из 520 000 человек, подписанных в Фейсбук-странице «Mova», и я протестую против ее удаления. Я думаю, что это - хорошая страница, не нарушает стандартов Фейсбук.
Страница "Mova" - одна из моих самых любимых страниц во всей сообществу Фейсбук.
I am one of the 520000 people who follow the Facebook page "Mova" and I protest against its removal. I think this is a good page that does not violate Facebook's standards.
The page "Mova" is one of the most my beloved pages all over Facebook community.

 

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