Facebook заблокировал крупнейший паблик об украинском языке

26 августа, 2019, 20:26

На День Независимости Украины Facebook заблокировал паблик "Mova", что 520 000 подписчиков

Об этом сообщил активист Алексей Кляшторный.

"Паблик" Mova "заблокирован! 520000 подписчиков - одна из крупнейших проукраинских патриочтиних страниц во всем украинском сегменте "Facebook" ЗАБЛОКИРОВАНА !!! ", - говорится в сообщении.

Активист просит всех неравнодушных обжаловать такие действия в службе поддержки и распространить сообщение.

Также он рассказывает, как это лучше сделать:

Порядок действий таков:

...

1. Перейди по ссылке: https://www.facebook.com/help/contact/164405897002583

...

2. В окно "Web address (URL) of Page" вставьте ссылку, следующее:

...

https://www.facebook.com/Mova.Online

...

3. В окно "Detailed description" вставьте текст, приведенный ниже:

...

Я - один из 520 000 человек, подписанных в Фейсбук-странице «Mova», и я протестую против ее удаления. Я думаю, что это - хорошая страница, не нарушает стандартов Фейсбук.

Страница "Mova" - одна из моих самых любимых страниц во всей сообществу Фейсбук.

I am one of the 520000 people who follow the Facebook page "Mova" and I protest against its removal. I think this is a good page that does not violate Facebook's standards.

The page "Mova" is one of the most my beloved pages all over Facebook community.