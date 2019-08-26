Facebook заблокировал крупнейший паблик об украинском языке
Об этом сообщил активист Алексей Кляшторный.
"Паблик" Mova "заблокирован! 520000 подписчиков - одна из крупнейших проукраинских патриочтиних страниц во всем украинском сегменте "Facebook" ЗАБЛОКИРОВАНА !!! ", - говорится в сообщении.
Активист просит всех неравнодушных обжаловать такие действия в службе поддержки и распространить сообщение.
Также он рассказывает, как это лучше сделать:
Порядок действий таков:
...
1. Перейди по ссылке: https://www.facebook.com/help/contact/164405897002583
...
2. В окно "Web address (URL) of Page" вставьте ссылку, следующее:
...
https://www.facebook.com/Mova.Online
...
3. В окно "Detailed description" вставьте текст, приведенный ниже:
...
Я - один из 520 000 человек, подписанных в Фейсбук-странице «Mova», и я протестую против ее удаления. Я думаю, что это - хорошая страница, не нарушает стандартов Фейсбук.
Страница "Mova" - одна из моих самых любимых страниц во всей сообществу Фейсбук.
I am one of the 520000 people who follow the Facebook page "Mova" and I protest against its removal. I think this is a good page that does not violate Facebook's standards.
The page "Mova" is one of the most my beloved pages all over Facebook community.
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