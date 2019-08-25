Вышел тизер фильма, снятого по мотивам сериала "Во все тяжкие". Премьера назначена на октябрь

25 августа, 2019, 22:45

Уже этой осенью зрители смогут увидеть фильм по мотивам сериала "Во все тяжкие", который считается одной из лучших многосерийных лент в истории телевидения. Новый фильм будет называться "El Camino", его премьера запланирована на 11 октября этого года

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС Украина.

Детали "El Camino" остаются загадкой, но известно, что его сюжет строится вокруг того, что произошло с Джесси Пинкманом - одним из главных героев сериала "Во все тяжкие" - после побега из плена, показанного в последней серии шоу.

В тизере, который выложил Netflix, мы видим допрос друга Джесси, который отказывается раскрыть, где находится Пинкман.

What happened to Jesse Pinkman?



El Camino: A Breaking Bad Movie



October 11 pic.twitter.com/PuoWBgfDJ0 - Netflix US (@netflix) 24 августа 2019 г.

Режиссером ленты выступил Гиллиган, автор оригинального сериала.

Ключевым для поклонников "Во все тяжкие" остается вопрос о том, сыграет ли в фильме Крэнстон - исполнитель роли Уолтера Уайта.

Справка

"Во все тяжкие" считается одним из лучших сериалов в истории телевидения. Лента получила огромное количество наград, в том числе 16 премий "Эмми" и два "Золотых глобуса".

Сериал рассказывал историю школьного учителя химии Уолтера Уайта: после того, как ему диагностировали рак легких, он вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом начинает заниматься производством метамфетамина, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи.

Первый эпизод сериала вышел на экраны в 2008 году, последний - в 2013.